Meurtre et blessure de 108 mercenaires lors de derniers escalade contre le camp de Khalid [02/أغسطس/2017]

TAIZ, 02 Aout (SABA)-Une source militaire a indiqué que 108 mercenaires ont été tués et blessés, dont de leaders , lors de derniers escalade contre le camp de Khaled au gouvernorat de Taiz.



La source a indiqué à SABA, que l'escalade de l'agression contre le camp de Khaled au district de Mouzas'a, a fait de centaines de morts et blessés parmi les rangs de mercenaires, dont de grands leaders.



AN



SABA