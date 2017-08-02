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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:38:33ص
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  عربي ودولي
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي
[02/أغسطس/2017] واشنطن – سبأ :


أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة تعيين كريستوفر راي كمدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي /أف بي آي/ بعد ثلاثة أشهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بإقالة المدير السابق للمكتب جيمس كومي.

وذكر راديو /سوا/ الأمريكي أن مجلس الشيوخ صوت بغالبية 92 صوتا مقابل خمسة أصوات معارضة لاقرار تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، حيث أدت إقالة كومي سابقا إلى إثارة اتهامات بأن ترامب يحاول إعاقة تحقيق حول روابط بين مساعديه وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام الماضي، ما أدى إلى تعيين المدعي العام الخاص روبرت مولر كمستشار خاص لرئاسة التحقيق.

وسيكون التحدي الأول أمام راي هو ضمان استقلالية 30 ألف موظف ينتمون إلى /الأف بي آي/ بعد تشديده أمام المشرعين الأمريكيين أنه سيكون مديرا مستقلا لا يتبع أحدا.

وكان كريستوفر راي قد تعهد في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 12 يوليو الماضي بـ”عدالة غير منحازة وإدارة جهاز مستقل يكون مدعاة فخر لكل الأمريكيين”.

سبأ
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