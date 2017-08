Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل U.S.-Saudi warplanes launch 13 raids on Hajjah



HAJJAH, Aug 2 (Saba) – U.S.-Saudi aggression's warplanes waged thirteen raids on Hajjah province overnight, an officials told Saba on Wednesday .



The strikes targeted Harad and Medi districts .



Mona.M



saba [02/أغسطس/2017]saba