الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تحبط عملية تهريب آثار [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة من إحباط عملية تهريب لمخطوطات وآثار يمنية.



وأكد مصدر أمنى بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط شخصين وبحوزتهما عدد من المخطوطات الجلدية بأحجام مختلفة وكتب أثرية، إضافة إلى تماثيل حجرية ونحاسية تعود إلى أزمنة قديمة، وعدد من المشغولات والأواني وأدوات للزينة وتحف بأحجام متنوعة، جميعها أثرية كانت في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد .



وأشار المصدر إلى أن إستعادة هذه الأثار وضبط المهربين جاء إثر عملية بحث وتحري ومتابعة .. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإتجار بتراث اليمن.



ولفت المصدر إلى أنه يتم إستكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين ومتابعة من تعاون معهما أو قدم لهما التسهيلات بأي شكل من الأشكال وتقديمهم للعدالة .



سبأ