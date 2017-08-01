القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات وتحصينات العدو بعسير ونجران [01/أغسطس/2017] عسير - سبأ :



إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في عسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، كما إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين شرق مدينة الربوعة بعسير.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي قبالة منفذ علب في عسير.



وفي نجران بين المصدر أن القوة الصاروخية إستهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في قيادة سقام، محققة إصابات مباشرة.



كما إستهدف قصف مدفعي تحصينات ومواقع الجنود السعوديين في موقع نهيقه وموقع مستحدث المخروق وموقع مستحدث السديس بنجران محققة إصابات مباشرة .. مؤكدا أنه تم قنص أحد المرتزقة شرق الشرفة.

سبأ