مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرة آل الحايك [01/أغسطس/2017] الجوف - سبأ :



أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليوم جريمة مرتزقة العدوان السعودي بحق أسرة آل الحايك بمديرية المتون والتي راح ضحيتها ثلاثة من أفراد أسرتهم.



واعتبر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف المنازل السكنية والمزارع والمدنيين جرائم ضد الإنسانية تتنافى مع القيم والأعراف القبلية والتي تجنب المدنيين ويلات الحروب.



وأشار المكتب إلى أن مليشيا المرتزقة لم تعد تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، حيث تشن قصفا عشوائيا نتج عنه إستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.



ودعا مكتب حقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك لحماية المدنيين وإدانة إستهدافهم بالقصف العشوائي بقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي لدول تحالف العدوان.



سبأ