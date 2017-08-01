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مصرع وإصابة 108 من مرتزقة العدوان خلال التصعيد الأخير على معسكر خالد
[01/أغسطس/2017] تعز - سبأ :

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 108 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات خلال تصعيدهم الأخير على معسكر خالد بمحافظة تعز.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصعيد العدوان على معسكر خالد بمديرية موزع منذ عشرة أيام خلف المئات من القتلى والجرحى في صفوفهم بينهم قيادات بارزة.

وفيما يلي أسماء 76 من قتلى المرتزقة:

1. العقيد المرتزق غادر احمد بن احمد المعماي الصبيحي قائد الكتيبة الثانية

2. القيادي المرتزق فيصل علي عميس الصبيحي

3. القيادي المرتزق العزي مسعد سيف البرهمي

4. العقيد المرتزق عبد الحميد الحرق الصبيحي. قائد الكتيبة الاولى

5. القيادي الداعشي جمال خالد الضالعي

6. القيادي الداعشي جمال المفلحي

7. القيادي المرتزق سليم القشبري

8. القيادي المرتزق موفق محمود الردفاني

9. القيادي المرتزق راشد الرفاعي

10. القيادي المرتزق عبد الكريم العبادي

11. القيادي المرتزق مروان بن عبوده

12. العقيد المرتزق ابو احمد قائد الكتيبة الرابعة

13. القيادي المرتزق ياسين العدني قائد كتي اللحجي

14. القيادي المرتزق رياض اليافعي

15. القيادي المرتزق علي معرد

16. القيادي المرتزق رياض اليافعي

17. القيادي المرتزق فيصل الصبيحي

18. العقيد المرتزق عبدالحميد الحرق

19. القيادي المرتزق غازي المعماي

20. القيادي المرتزق عبد الكريم العبادي

21. القيادي المرتزق مروان بن عبوده

22. المرتزق صابر عبده الجليدي الصبيحي

23. المرتزق علي حاشدرجوح العلقمي الصبيحي

24. المرتزق محمد فتحي سعيدالمشرقي الصبيحي

25. المرتزق واثق أنور حسن السحيري الصبيحي

26. المرتزق ياسر حسين اليافعي

27. المرتزق عارف حسان الردفاني

28. المرتزق طماح سالم فضل

29. المرتزق شوقي مختار قاسم

30. المرتزق محمد حسن ثوبه

31. المرتزق معاذ حسن الصبيحي

32. المرتزق وليد سملول الصبيحي

33. المرتزق هيثم محمد أحمد الصبيحي .

34. المرتزق مجدي محمد خبيز

35. المرتزق عبدالعزيز البدوي

36. المرتزق ناصر الازف

37. المرتزق اسامه السامعي

38. المرتزق عارف حسان الردفاني

39. المرتزق طماح سالم فضل

40. المرتزق شوقي مختار قاسم

41. المرتزق محمد حسن ثوبه

42. المرتزق معاذ حسن الصبيحي

43. المرتزق وليد سملول الصبيحي

44. المرتزق هيثم محمد أحمد الصبيحي

45. المرتزق زعلان صالح البرهمي

46. المرتزق مطيع صالح قاسم راجح بن نصور اليافعي

47. المرتزق ماجد صادق منصر قاسم بن نصور اليافعي

48. المرتزق قاسم ثابت محمد قاسم بن نصور اليافعي

49. المرتزق الجمره احمد محمد هواش العاطفي.

50. المرتزق مبارك شعبان العاطفي.

51. المرتزق يونس احمد مثنى

52. المرتزق صبري احمد علي حسن الشمي

53. المرتزق علي مشدود

54. المرتزق بسام عبدالحكيم سيف

55. المرتزق فتحي منصور الحوشبي

56. المرتزق محمد فاروق الحوشبي

57. المرتزق مالك عبدالله هادي سالم علي العولقي

58. المرتزق عبدالرزاق الصبيحي

59. المرتزق فضل العبدلي.

60. المرتزق مروان هزاع البكيري الصبيحي

61. المرتزق المنافق مبارك شغبان العاطفي الصبيحي

62. المرتزق المنافق بسام محمد جابر القطيبي

63. المرتزق صالح هاشم المخدومي الصبيحي

64. المرتزق شداد العزي الصبيحي

65. المرتزق عمر علي الصبيحي

66. المرتزق سامي الطحس

67. المرتزق شبير العطوي الصبيحي

68. المرتزق المنافق محمد أحمد ضائع الكعلولي

69. المرتزق شوقي ماطر الحوشبي

70. المرتزق المر صابر عبده محمد سيف الحفيظي

71. المرتزق المنافق شداد عزي

72. المرتزق المنافق فيصل علي عميس المقشوري الصبيحي

73. المرتزق المنافق عمر علي فضل

74. المرتزق أيمن برقوش الحساكي

75. المرتزق بسام جابر العبسري

76. المرتزق حسن مطلق الريش الحالمي

أسماء جرحى مرتزقة العدوان:

1. المرتزق عمر عيدروس قائدسريه

2. المرتزق محمد عيدروس

3. المرتزق عواد احمد يحيى الاغبري

4. المرتزق اسماعيل يحي دغسان الاغبري.

5. المرتزق وسام محمدسالم الدبيني

6. القيادي الشيخ يونس محمدعبده صالح زلوبه الودودي

7. المرتزق بلال علي احمد نفخه الودودي الصبيحي.

8. المرتزق عبدالله محمد ناصر العلقمي

9. المرتزق مراد طه راشدعبدان العلقمي

10. المرتزق مطهرعمر سالم العلقمي

11. المرتزق عبدالعزيز علي العلقمي

12. المرتزق وهيب علوان الخليفي

13. المرتزق صالح فارع الخليفي

14. المرتزق يسلم يوسف الخليفي.

15. المرتزق وافي محمد احمد الجليدي

16. المرتزق القيادي محمد علي الحوشبي

17. المرتزق كمال قرواش

18. المرتزق محمد ثابت السعدي

19. القيادي المرتزق منيف الصبيحي

20. المرتزق عبدالرحمن صالح النقيب الكلدي.

21. القيادي المرتزق عمر عيدروس.

22. المرتزق قائد منطقة المسيمير حمد الحوشبي

23. المرتزق فايز علوان الصبيحي .

24. المرتزق عمر البكيري الصبيحي .

25. المرتزق فايز العطوي الصبيحي .

26. المرتزق العقيد المرتزق علي سيف علي الصبيحي

27. المرتزق عتيق الردماني الصبيحي .

28. القيادي المرتزق سباء بجاش الجاسري

29. المرتزق بسام عبد الحكيم احمد الدهشلي اليافعي وقطع يده

30. القيادي المرتزق مجد مناضل مسئول الامداد

31. المرتزق فهمي عارف باقري الحوشبي

• وفقدان المرتزق جمال سيف الجبيري.

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