Le ministre de l'intérieur rencontre le chargé d'affaires de l'ambassade syrienne à Sana'a [01/أغسطس/2017]







SANA'A,01 Aout. (SABA)- Le ministre de l'Intérieur le Major General Mohammad Abdullah Al-Qawsi a rencontré aujourd'hui à Sana'a le chargé d'affaires de l'ambassade de Syrie auprès de Yémen.







La réunion a porté sur la discussion des aspects des relations existantes entre les deux pays frères ainsi les moyens de les développer au cours de la phase critique actuelle.







La réunion a aussi passé en revue la conspiration contre le Yémen et la Syrie, en plus la fermeté des deux peuples yéménites et syriens.







Le responsable syrien a exprimé sa fierté de la légendaire fermeté du peuple yéménite face à l'agression, soulignant les sacrifices que fait le peuple pour faire face à l'agression saoudo-US.







ZA





SABA