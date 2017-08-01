خسوف جزئي للقمر الإثنين القادم [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



قال الفلكي عدنان الشوافي "إن العالم سيشهد يوم الإثنين القادم حدوث خسوف جزئي للقمر نتيجة وقوع الأرض بين الشمس والقمر على خط واحد ".



وأوضح الفلكي الشوافي في بيان أن ذلك يحدث عادة عندما يكون القمر بدرا ويشاهد الخسوف من معظم دول آسيا واستراليا وجزء كبير من أفريقيا أوروبا.



وأشار إلى أن اليمن اليمن سيكون إحدى الدول التي تشهد الخسوف من البداية حتى النهاية، حيث يكون القمر فوق الأفق لأنه يشرق على محافظة الحديدة قبل بداية الخسوف فلكيا بنحو 25 دقيقة.



وذكر الشوافي أن القمر يبدأ فلكيا بالدخول تحت دائرة شبه ظل الأرض الساعة 6:50 مساءً بحسب توقيت مدينة صنعاء، وفي الساعة 8:22 يبدأ دخول القمر تحت ظل الأرض أو ما يسمى الخسوف الجزئي بحيث يختفي جزء من القمر تحت ظل الأرض ويكون لحظتها جزء من سطح القمر قد تحول إلى اللون الأحمر النحاسي.



وبين أنه في تمام الساعة 9:20 يبلغ الخسوف ذروته حيث يكون مشاهد بوضوح وظل الأرض يبلغ فقط نحو 24.6 % من ارتفاع القمر وتكون إجمالي مساحة سطح القمر التي تدخل تحت ظل الأرض خلال الخسوف كاملاً أقل من 20% من مساحة سطح القمر، بينما تكون بقية مساحة سطح القمر تحت دائرة شبه ظل الأرض مما يخفض إنارته بشكل متدرج تصل إلى اللون الأحمر النحاسي تجاه الجنوب، ويبدو القمر للمشاهد من مدينة صنعاء في الاتجاه جنوب شرق بزاوية رأسية 40 درجة.



ولفت الفلكي الشوافي إلى أن الخسوف سينتهي فلكيا في تمام الساعة 10:18 بخروج القمر من دائرة ظل الأرض وعند الساعة 11:50 مساء سينجلي الخسوف نهائيا بعد خروج القمر من دائرة شبه الظل للأرض.



وكشف أن العالم سيشهد يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس كسوفا كليا للشمس ويعد الحدث الفلكي الأكبر خلال هذا العام .. مبينا أن الكسوف يحدث عادة في بداية الشهر الهجري عندما يكون القمر محاقا ويقع بين الأرض والشمس مع ولادة هلال شهر ذو الحجة.



وقال " إنه بحسب توقيت مدينة صنعاء سيبلغ الكسوف ذروته الساعة 9:25 مساءً ويشاهد من المحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية بينما لا يمكن مشاهدته من اليمن والشرق الأوسط ".

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