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مؤسسة مودة توزع 100 سلة غذائية بأمانة العاصمة
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة مودة التنموية الخيرية بالشراكة مع مؤسسة بنان التنموية الخيرية اليوم 100 سلة غذائية بأمانة العاصمة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مودة عبدالله حسين الكبسي أن المؤسسة تسعى لتلبية إحتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. مبينا أن فريق المؤسسة يقوم بمسوحات ميدانية لتسجيل الأسر المحتاجة في الأحياء المستهدفة .

ونوه بجهود مؤسسة بنان التنموية الخيرية في تعزيز الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية.

فيما أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة بنان التنموية الخيرية مريم المراني إهتمام المؤسسة بتوسيع الشراكة مع عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع في تنفيذ المشاريع الخيرية وتوحيد الجهود والإمكانيات التي تمتلكها منظمات المجتمع المدني في المجالات الإغاثية والإنسانية .

وقد عبر المستفيدين من الحملة الإغاثية عن إمتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة مودة الخيرية التنموية.

يذكر أن مؤسستي مودة وبنان وزعتا خلال الأيام الماضية كروت استلام السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأحياء المستهدفة، كما نفذت المؤسستان خلال الفترة الماضية عدد من المشاريع الإغاثية.

سبأ
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