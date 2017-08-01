فوز فاروق إب على عرفان الأمانة بخمسة أهداف في بطولة الشهداء بذمار [01/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :



فاز فريق الفاروق من محافظة إب اليوم على فريق عرفان الأمانة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار في ختام لقاءات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى ضمن البطولة الكروية على كأس الشهداء.



ومنح هذا الفوز فريق الفاروق المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، بعد المتصدر والمتأهل فريق المنصور (ست نقاط)، فيما خرج فريق عرفان من الدور الأول إثر خسارته الثانية في دور المجموعات وتجمد رصيده بدون نقاط متذيلا المجموعة، وحلّ فريق ذو ريدان دمت في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة .



وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي للجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية، والذي سيجمع شريكي الصدارة فريق العامرية من رداع مع إل جي من صنعاء في لقاء تحديد مصير صدارة المجموعة وهوية أول المتأهلين للدور التالي من البطولة .



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