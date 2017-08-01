مناقشة الوضع الإنساني وجهود الاستجابة لوباء الكوليرا بمحافظة الجوف [01/أغسطس/2017] الجوف - سبأ :



ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمديرية المراشي بمحافظة الجوف برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية منصور سالم بن عبدان مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة لوباء الكوليرا وأنشطة المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بصعدة والجوف وممثلين عن مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ، منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ، مكتب الأمن والسلام ، برنامج الأمم المتحدة للسكان ، برنامج الغذاء العالمي ، منظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمحافظة إلى سبل توفير الاحتياجات المنقذة للأرواح ، وتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات الصحة ، التعليم ، المياه والاصحاح البيئي و الإيواء للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار الغاشم.



كما استعرض الاجتماع أوضاع النازحين من أبناء المحافظة الى أمانة العاصمة وتم تكليف اللجنة الإنسانية بعمل مسح ميداني بالتعاون مع المنظمات المعنية.



حضر الاجتماع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بالمحافظة.



إلى ذلك اطلع وفد المنظمات الإنسانية الزائر للمحافظة خلال زيارته للمركز الصحي بمديرية المراشي على الخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمصابين بوباء الكوليرا.





سبأ