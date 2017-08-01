ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 08:32:41م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيلان بشبوة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء ومثقفي بيحان وعسيلان شبوة بحضور وكيل المحافظة أحمد الحمزة.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
مصلحة الجمارك تعلن عن تمديد فترة التخفيض الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد العمل بالتخفيض الجمركي للسيارات والآلات والمعدات حتى 31 أغسطس 2017م.
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.
آخر الأخبار:
مؤسسة مودة توزع 100 سلة غذائية بأمانة العاصمة
فوز فاروق إب على عرفان الأمانة بخمسة أهداف في بطولة الشهداء بذمار
وزير الخارجية يلتقي فريق مكتب مشاريع الأمم المتحدة
مناقشة الوضع الإنساني وجهود الاستجابة لوباء الكوليرا بمحافظة الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس جامعة صنعاء يطلع على سير امتحانات القبول بكلية الحاسوب
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

اطلع رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير اليوم، على سير إمتحانات القبول والمفاضلة للعام الجامعي الجديد لكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية مخرجات كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وإسهاماتها التي عززت من مكانتها في جامعة صنعاء.

وأشار إلى أن نظام التقديم عن طريق البوابة الألكترونية عزز من مبدأ الشفافية والمنافسة المتكافئة بين الطلاب المتقدمين وحصول المستحقين على المقاعد الدراسية.. مشيداً بدور الكادر الأكاديمي والإداري في الكلية .

وتقدم لأختبار القبول (3517) طالبا وطالبة، للمنافسة على 150 مقعد دراسي في كلية الحاسوب .
سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة مودة توزع 100 سلة غذائية بأمانة العاصمة
وزير الخارجية يلتقي فريق مكتب مشاريع الأمم المتحدة
مناقشة الوضع الإنساني وجهود الاستجابة لوباء الكوليرا بمحافظة الجوف
مناقشة إجراءات وسبل توحيد الجهود بين أمانة العاصمة والمنظمات لمكافحة الكوليرا
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
مناقشة دراسة حول واقع نظام عدالة الاحداث في اليمن
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بمنطقة العلفي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا بالعيد الوطني
تفكيك عبوة ناسفة في منطقة نقيل الابل بتعز
تدشين المركز الصيفي الأول بمديرية معين بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[01/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by