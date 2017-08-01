رئيس جامعة صنعاء يطلع على سير امتحانات القبول بكلية الحاسوب [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



اطلع رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير اليوم، على سير إمتحانات القبول والمفاضلة للعام الجامعي الجديد لكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية مخرجات كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وإسهاماتها التي عززت من مكانتها في جامعة صنعاء.



وأشار إلى أن نظام التقديم عن طريق البوابة الألكترونية عزز من مبدأ الشفافية والمنافسة المتكافئة بين الطلاب المتقدمين وحصول المستحقين على المقاعد الدراسية.. مشيداً بدور الكادر الأكاديمي والإداري في الكلية .



وتقدم لأختبار القبول (3517) طالبا وطالبة، للمنافسة على 150 مقعد دراسي في كلية الحاسوب .

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