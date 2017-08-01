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مناقشة إجراءات وسبل توحيد الجهود بين أمانة العاصمة والمنظمات لمكافحة الكوليرا
[01/أغسطس/2017] صنعاء – سبأ:



ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف الإجراءات والسبل الكفيلة بتوحيد الجهود الرسمية وجهود منظمات المجتمع المدني لمكافحة الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا.

ونوّه الاجتماع بحضور وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية الفاعلة بهدف مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بمديريات أمانة العاصمة.

وأكد الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس و مدير عام مشروع النظافة المهندس جمال جحيش و مدراء المكاتب التنفيذية المعنية و ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المياه والاصحاح البيئي والصندوق الاجتماعي للتنمية ، أكد ضرورة وضع آلية عمل للتنسيق بين السلطة المحلية و المنظمات لتنفيذ حملات متكاملة تشمل رفع المخلفات وردم المستنقعات وشفط المجاري و فتح انسدادات الصرف الصحي وإيجاد الحلول للمنازل التي لا تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي وكذا تنفيذ حملة توعية في أوساط المواطنين .

وفي الاجتماع أوضح الوكيل السقاف أن الصرف الصحي وبؤر المجاري والقمامة وأماكن تجميع المياه العوامل الرئيسية لانتشار أمراض الإسهالات المائية الحادة ، داعيا الجميع الى ايجاد حلول مناسبة وعاجلة للقضاء على هذه المصادر الخطرة ضمن حملات مكافحة الكوليرا.

وأشار إلى أهمية تفعيل مجالات التعاون والشراكة بين السلطة المحلية ممثلة بمكاتبها التنفيذية والمنظمات المتخصصة في قطاع المياه والإصحاح البيئي من خلال تنفيذ حملات مشتركة لمكافحة الكوليرا وذلك لضمان عدم تكرار أنشطة المنظمات بحيث يتم استهداف كافة مديريات الأمانة بالشكل المطلوب.

من جانبهم استعرض المعنيون في قطاعات النظافة، المياه، الصحة، الأوقاف والأشغال الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا المزمع تنفيذها بعموم المحافظات والتي سيتم تدشينها السبت القادم كل في مجال اختصاصه .

فيما قدم ممثلو المنظمات العاملة في مجال المياه والاصحاح البيئي الخطط الميدانية والمساعدات الضرورية في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة ، مشيدين بتعاون واهتمام السلطة المحلية بالأمانة وتسهيلها لعمل المنظمات في جميع المديريات وكذا جهودها مؤخراً في أعمال النظافة ورفع المخلفات وردم المستنقعات في سوق جدر.

سبأ
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