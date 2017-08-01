محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المركز الصيفي الأول بمديرية معين بأمانة العاصمة







دشنت بمديرية معين بأمانة العاصمة اليوم أنشطة المركز الصيفي الأول تحت شعار "بالعلم نبني المستقبل..بالعلم نبني اليمن".



وفي التدشين أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي إستمرار صمود قطاع التعليم بالعاصمة صنعاء رغم العدوان وإستهدافه للعملية التعليمية.



وأشاد بجهود ودور المعلمين والمعلمات وموظفي مكتب التربية من أجل إستمرار التعليم وإنجاح العام الدراسي 2016-2017م .



إلى ذلك افتتح مدير مكتب التربية بالأمانة مدارس رؤى المستقبل الحديثة بمنطقة مذبح .. مشيرا إلى أن إفتتاح مدارس رؤى المستقبل وتنظيم مراكز صيفية بالمديرية، رسالة إلى تحالف العدوان بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان رغم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن.



حضر التدشين مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية عبدالكريم الضحاك ومدير المنطقة التعليمية بمديرية معين خالد الأشطب.



وكان مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية عبدالكريم الضحاك ومدير المنطقة التعليمية بمديرية معين خالد الأشطب اطلعا على أنشطة البرنامج التعويضي لكفايات التعلم اللاحق والتهيئة النفسية لـ 428 من الطلاب والطالبات المنقولين من الصفوف الابتدائية والأساسية والثانوية بمدرسة المحضار بالمديرية .

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ