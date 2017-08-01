تدشين حملة إزالة المخالفات العشوائية بمديرية الظهار في إب [01/أغسطس/2017] إب - سبأ:

دشن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب اليوم بالتعاون مع إدارة الأمن حملة إزالة المخالفات العشوائية بمديرية الظهار بالمحافظة .



وخلال التدشين الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي أوضح مدير مكتب الأشغال المهندس بسام السقاف أن الحملة تهدف إلى إزالة كافة التشوهات والعشوائيات المخالفة للمخطط العام تنفيذاً لتوجيهات قيادة المحافظة .



وأشار إلى أنه تم إزالة نحو ست مخالفات جسيمة في اليوم الأول للحملة داخل الشوارع وفي حرم السائلة في منطقة ( الخربة - السبل - شنامة ).



وأكد السقاف أن الحملة ستستمر حتى استكمال إزالة كافة المخالفات العشوائية الواقعة في مديريات مركز المحافظة بمديريات الظهار والمشنة وريف إب ، مثمنا جهود وتعاون قيادة المحافظة وإدارة الأمن وتذليلها كافة الصعوبات التي تواجه الفريق الميداني المنفذ للحملة.

سبأ