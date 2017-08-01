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انعقاد ندوة اللقاء الاول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



نظمت مبادرة "إن تك" اليوم بصنعاء ندوة اللقاء الاول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن.

وفي الافتتاح أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير على أهمية المبادرة لمواكبة التطورات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وأشاد نائب الوزير بجهود الشباب الذين حملوا على عاتقهم هذه المبادرة لتحفيز قطاع الاتصالات في اليمن ليواكب تكنولوجيا الحاسوب والاتصالات، من خلال إقامة الندوات وورش العمل في هذا المجال الواسع والمتجدد.

وأشار الى ان هذه المبادرة تشجع الحكومة على الاهتمام بالتدريب والتأهيل في مجال الحاسوب والاتصالات في الحاجة الملحة إليها خصوصا في أوساط الشباب.

من جانبه أشار رئيس المبادرة عبد السلام حرمل الى أهمية الندوة في استعراض ما وصل إليه قطاع الاتصالات في اليمن من تكنولوجيا وتقنيات مواكبة للتطورات نظرا لأهميته في خدمة المجتمع.

ولفت الى أن تزايد استخدام الحاسوب من جميع افراد المجتمع والقطاعات المختلفة يؤكد أهمية هذه المبادرة الهادفة إلى تنمية هذا الجانب وادخال التقنيات الحديثة إليه.

فيما أكدت كلمة الاتحاد الدولي للاتصالات القاها المهندس محمد الطويلي دعم الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات في اليمن عبر تقديم خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة للسوق اليمنية، ومواكبة كل جديد ..مستعرضا جهود الاتحاد منذ نشأته في رفد أعضائه بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة ومنها اليمن.

بدوره أشار المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل إلى أن المبادرة ستفتح افاقا واسعة لتطوير خدمات الاتصالات في اليمن وتعريف المجتمع بتطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسوب المتنامية.

ولفت إلى ان شركة يمن موبايل لم تستطع ادخال تجهيزات حديثة لليمن منذ عام 2015 بسبب الحصار الجائر الذي فرضه العدوان الا انها حافظت على مستوى اداءها في تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في جميع المحافظات.

كما ألقيت كلمات من المشاركين ركزت على نظام (اي بي فرجن سكس) الذي يوسع مدخلات الانترنت في اليمن واهمية الانتقال الى هذا النظام لتحديث الانترنت ، وأنظمة المعلومات الحديثة التي تسهل من تداول المعلومات والحصول عليها.

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