[01/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة المصغرة لمياه حوض صنعاء برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر المواضيع المتعلقة بالوضع المائي وخطط إدارة مياه الحوض.
واستعرضت اللجنة بحضور الوكيل المساعد لوزارة المياه لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور أحمد جبران المقترحات المتعلقة بإجراءات تراخيص حفر الآبار وطلبات الحفر والتعميق للآبار المقدمة لفرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة .
وأشاد الاجتماع بمستوى التعاون المشترك والتنسيق بين المحافظة والهيئة للحد من الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه .
حضر الاجتماع وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي ومحمد الحباري ومدراء عموم فروع هيئتي الموارد المائية فهد السفياني و مشاريع مياه الريف المهندس عبدالخالق شرهان والمؤسسة المحلية للمياه مجاهد السماوي
سبأ