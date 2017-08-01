رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء







يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.



ويأتي التمرين المشترك بناءً على دعوة وجهتها إدارة نادي وحدة صنعاء واللجنة المنظمة للملتقى إلى المنتخب الوطني الذي يخوض حالياً معسكراً داخلياً في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في الجولة القادمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وأوضح المسئول الاعلامي لنادي وحدة صنعاء عباد الجرادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشاركة نجوم المنتخب الوطني تهدف إلى تعزيز روح الثقة لدى لاعبين مختلف الفئات العمرية من خلال تمرين مشترك مع نجوم الصف الأول للكرة اليمنية وتعريفهم بلاعبي المنتخب والمهمة الوطنية التي يستعد لها في تصفيات كأس آسيا.



وأكد أن مثل هذه التمارين تعطي اللاعبين الصغار وهم في بداية مشوارهم الرياضي دفعة قوية لتطوير أداءهم وإكتساب مهارات جديدة وتغرس روح التحدي والإصرار وتعزز المبادئ الوطنية لديهم.



ويخوض المنتخب الوطني الأول حاليا معسكرا إعدادياً بالعاصمة صنعاء استعداد لمواجهته المقبلة مع مستضيفه منتخب الفلبين في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.



ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني للمجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين خلف الفلبين المتصدر بست نقاط يليهما منتخب النيبال ثالثا بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان ترتيب فرق المجموعة بدون نقاط.

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ