محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 25 من مرتزقة العدوان بينهم 3 إماراتيين و5 سودانيين بالمخا







لقي 25 من مرتزقة العدوان مصرعهم بينهم ثلاثة إمارتيين أحدهم قائد، وخمسة سودانيين، جراء إستهداف القوة الصاروخية لتجمعاتهم في المحجر بين المخا وجبل النار بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 25 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرين جراء إستهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية لتجمعاتهم في المحجر.. لافتا إلى أن هناك عدد من قتلى المرتزقة لم يتمكنوا من إخراجهم.



وأشار المصدر إلى أن تم إحراق عدد من العربات والآليات تحمل أسلحة مختلفة .. لافتا إلى أن خمس سيارات إسعاف تحركت من المخا بإتجاه عدن عليها عدد من الجرحى.



وقال المصدر "إن العدو يعترف بالكارثة التي حصدت أرواح جنوده وضباطه ولكنه يدعي أنهم وقعوا في حقل ألغام شمالي معسكر خالد ، بينما الحقيقة أنهم سقطوا نتيجة إستهدافهم بالقصف الصاروخي في المحجر القديم".

سبأ [01/أغسطس/2017] تعز - سبأ:سبأ