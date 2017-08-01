محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من طاقات الخريجين في إدارة مشاريع مدرة للدخل صنعاء - سبأ:







أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الخريجين وتأهيلهم لإدارة برامج ومشاريع صغيرة مدرة للدخل بما يخدم برامج وأهداف التنمية في البلاد .



وأشار الوزير غازي خلال اختتام الدورة التدريبية في مجال إعداد وتخطيط المشاريع الصغيرة بصنعاء التي نُظمت بدعم وتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بمشاركة 25 متدرباً من خريجي جامعة صنعاء، أشار الى أن التأهيل والتدريب من أبرز عوامل تطوير قدرات ومهارات الشباب باعتبارهم الأمل الذي يعول عليه النهوض بالمجتمع وتحقيق آماله وتطلعاته .



وحث المتدربين على الاستمرار في صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل وتمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي .. مؤكداً الاستعداد لتمويل تنفيذ مثل هذه الدورات النوعية التي تسعى الى تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بالكوادر الفنية في مختلف المجالات .



هدفت الدورة على مدى أربعة أيام الى تعزيز قدرات المتدربين وتأهيلهم في كيفية تخطيط وإدارة المشاريع الصغيرة وصولا الى التخطيط لمشاريع اقتصادية كبيرة تخدم المجتمع .



وفي اختتام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين .

سبأ [01/أغسطس/2017]سبأ