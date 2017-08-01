عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة تعتزم إرسال نحو 12 مقاتلة (إف-16) إلى كوريا الجنوبية







أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إرسال نحو 12 مقاتلة (إف-16) و200 جندي إلى قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية لمدة 4 أشهر.



وقال بيان لقوات سلاح الجو الأمريكي نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء: إن "زهاء 200 جندي من سلاح الجو و12 مقاتلة (إف-16) جاهزة للتوجه إلى قاعدة (كونسان) في كوريا الجنوبية كجزء من التناوب لمدة 4 أشهر.



وجاء في البيان أنه من المتوقع أن تصل الطائرات والجنود إلى القاعدة في أغسطس الحالي.



ويشير سلاح الجو الأمريكي إلى أن عملية إرسال الطائرات والجنود هذه تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بتوفير الأمن في غرب المحيط الهادئ وحفظ السلام في المنطقة.



ويجري إرسال الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية على خلفية التوتر بسبب تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية.



وأكدت بيونغ يانغ نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الجمعة 28 يوليو المنصرم وأثبتت أنه قادر على ضرب الأراضي الأمريكية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ (هواسونج-14) وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومترا وقطع مسافة 998 كيلومترا وحلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

سبأ [01/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:سبأ