ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:04:23م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيلان بشبوة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء ومثقفي بيحان وعسيلان شبوة بحضور وكيل المحافظة أحمد الحمزة.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
مصلحة الجمارك تعلن عن تمديد فترة التخفيض الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد العمل بالتخفيض الجمركي للسيارات والآلات والمعدات حتى 31 أغسطس 2017م.
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.
آخر الأخبار:
انعقاد ندوة اللقاء الاول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن
مناقشة المواضيع المتعلقة بإدارة مياه حوض صنعاء
مصرع 25 من مرتزقة العدوان بينهم 3 إماراتيين و5 سودانيين بالمخا
وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من طاقات الخريجين في إدارة مشاريع مدرة للدخل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الولايات المتحدة تعتزم إرسال نحو 12 مقاتلة (إف-16) إلى كوريا الجنوبية
[01/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:



أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إرسال نحو 12 مقاتلة (إف-16) و200 جندي إلى قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية لمدة 4 أشهر.

وقال بيان لقوات سلاح الجو الأمريكي نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء: إن "زهاء 200 جندي من سلاح الجو و12 مقاتلة (إف-16) جاهزة للتوجه إلى قاعدة (كونسان) في كوريا الجنوبية كجزء من التناوب لمدة 4 أشهر.

وجاء في البيان أنه من المتوقع أن تصل الطائرات والجنود إلى القاعدة في أغسطس الحالي.

ويشير سلاح الجو الأمريكي إلى أن عملية إرسال الطائرات والجنود هذه تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بتوفير الأمن في غرب المحيط الهادئ وحفظ السلام في المنطقة.

ويجري إرسال الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية على خلفية التوتر بسبب تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية.

وأكدت بيونغ يانغ نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الجمعة 28 يوليو المنصرم وأثبتت أنه قادر على ضرب الأراضي الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ (هواسونج-14) وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومترا وقطع مسافة 998 كيلومترا وحلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
طهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي
البرلمان الباكستاني يصوت اليوم لانتخاب رئيس وزراء جديد
الصين تدشن في جيبوتي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج
قريع: المتطرفون والمستوطنون الصهاينة يدفعون الأوضاع في القدس لحرب دينية
طيران العدو الصهيوني يجدد خروقاته للاجواء اللبنانية
دخول الحظر الروسي على الدبلوماسيين الامريكيين في موسكو حيز التنفيذ
مئات المستوطنين 870 مستوطناً يستبيحون المسجد الاقصى المبارك
الرئيس الصيني يؤكد إستعداد بلاده لمواجهة أي اجتياح قد تتعرض له
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
إستشهاد 60 شخصاً جراء غارات لطيران ''التحالف الامريكي''على سورية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[01/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by