محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع للجنة المكلفة بإنجاز البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية







عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، ضم اللجنة المكلفة بإنجاز البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة.



ناقش الإجتماع الخطوات التي قامت بها اللجنة في إنجاز البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة من خلال النزول الميداني للإطلاع على الأسعار والعروض التي تقدم بها التجار ومدى مطابقتها للمواصفات التي أقرتها اللجنة.



واستعرض رئيس اللجنة اللواء علي الصيفي ما قامت به اللجنة من مهام لفحص العروض المقدمة من التجار واختارت أفضلها وأقلها سعرا بما يحقق متطلبات واحتياجات منتسبي وزارة الداخلية.



وفي الإجتماع أكد وزير الداخلية ضرورة إضطلاع لجنة البطاقة السلعية بمسؤوليتها في إنجاز مهمتها .. لافتا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية على تخفيف معاناة منتسبي الوزارة وتحسين ظروف حياتهم المعيشية ومنها البطاقة السلعية .



وأشاد بمستوى تنفيذ اللجنة لأعمالها ومهامها خلال الفترة الماضية .. موجها اللجنة بإتخاذ الإجراءات التي تخدم مصلحة منتسبي كوادر وزارة الداخلية.

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ