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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:04:23م
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رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
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  رياضة
إتحاد كرة القدم يعلن قوام الجهازين الفني والإداري لمنتخب الناشئين
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:


أعلن الإتحاد اليمني العام لكرة القدم رسمياً، عن قوام الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني للناشئين الذي سيشارك في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً.

وعيّن الإتحاد المدرب السوري محمد ختام مديراً للجهاز الفني لمنتخب الناشئين، والمدربين الوطنيين وائل غازي مساعداً له، وصلاح سالم مدرباً للحراس، فيما عيّن محمد الروحاني مديراً للمنتخب، وأحمد الجعدي إدارياً له، والدكتور عبدالرحمن الشرجبي طبيباً للمنتخب وعبدالسلام الأصبحي أخصائي علاج طبيعي، وعلي باسعيدة منسق إعلامي.

ويبدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم معسكراً داخلياً خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة صنعاء تحت قيادة المدرب ختام إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا وذلك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات، الإمارات، بنجلاديش، وقطر مستضيف مباريات المجموعة المقرر إقامتها خلال الفترة 20 حتى 24 سبتمبر القادم.

سبأ
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