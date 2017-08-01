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وزير الزراعة يتفقد الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة بجامعة صنعاء
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم عددا من الأنشطة الزراعية لطلاب كلية الزراعة في جامعة صنعاء باستخدام البيوت المحمية وشبكات الري التي تمولها الوزارة.

واطلع وزير الزراعة ومعه عدد من أعضاء حكومة الشباب، على آلية وسير تنفيذ تلك الأنشطة الطلابية ومستوى الاستمرار في زراعة الخضروات وشتلات البن والفراولة التي تم توفيرها من قبل الوزارة .

واستمع الوزير خلال لقائه بعدد من طلاب وطالبات الكلية إلى الصعوبات التي تواجه أنشطتهم الزراعية والعوامل التي أدت الى ضمور وموت معظم شتلات البن والفراولة في مزرعة الكلية.

وأرجع الطلاب موت كثير من الأشجار والشتلات إلى عدم توفير مادة الديزل اللازمة لتشغيل مضخة المياه التي تم توفيرها بدعم من الوزارة.

وناشد الطلاب قيادة الجامعة والجهات المعنية للتدخل وإنقاذ مزرعة الكلية من خلال توفير الكميات اللازمة من مادة الديزل لتشغيل المضخة .. مثمنين جهود قيادة وزارة الزراعة والري ودعمها المستمر للأنشطة الطلابية في الكلية.

من جانبه أكد وزير الزراعة حرصه على تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة لاستفادة الطلاب من الأنشطة الزراعية المساعدة على التحصيل العملي .. داعيا المسئولين في الجامعة وكلية الزراعة الى تلمس هموم الطلاب ومعالجة مشاكلهم والعمل على توفير مادة الديزل لتمكينهم من الاستمرار في تنفيذ أنشطتهم.

وحث على أهمية الاستفادة من الأنشطة والمشاريع التي تدعمها وتوفرها الوزارة للكلية والبالغ تكلفتها 26 مليون ريال .. داعيا الجميع إلى استشعار المسئولية والعمل على تخفيف معاناة الطلاب في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحصار والعدوان.

رافق الوزير خلال الزيارة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير ومدير عام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري ومدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني.

سبأ
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