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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:04:23م
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  محلي
إختتام دورة للتخطيط لحملة التوعية بمخاطر الكوليرا في المحويت
[01/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:



اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال التخطيط والتنفيذ للحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الكوليرا، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .

هدفت الدورة في أربعة أيام إكساب 45 متدربا ومتدربة من مشرفي التحصين والتثقيف الصحي بمديريات المحافظة، معارف حول طرق التخطيط والإعداد للحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا التي ستنفذها وزارة الصحة للفترة 5 - 10 أغسطس الحالي من منزل إلى منزل.

وفي الإختتام أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش ومدير التثقيف الصحي عادل غزوان أن المشاركين تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية حول طرق التخطيط والتنفيذ للحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا .

وأكدا أهمية إنجاح الحملة الوطنية التي ستنفذ من منزل إلى منزل لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه .

سبأ
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