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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:02:12م
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بدء ورشة حول الإجراءات الضبطية وآلية الرقابة الدوائية بصنعاء
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:


بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الإجراءات الضبطية وآلية الرقابة الدوائية، تنظمها على مدى يومين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية .

تهدف الورشة التي يشارك فيها الإدارات المختصة بالهيئة إلى الوصول لمقترحات وتوصيات تحدث اللائحة الضبطية والتفتيشية وبما يتناسب المرحلة وما خلفه وتسبب به العدوان لسوق الدواء.

وأكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني أن انعقاد الورشة يأتي في إطار حرص الهيئة على معالجة الاختلالات في بعض الإجراءات الضبطية والرقابية للسوق الدوائية.. مشيراً إلى أن الورشة ستعمل على الوصول إلى مقترحات وتوصيات لتحديث هيكلة إدارة الرقابة مع لائحتها الضبطية وآلية العمل بما يتوافق مع اللوائح والقوانين ذات العلاقة وبما يخدم المرحلة التي يواجه فيها اليمن العدوان السعودي والحصار.

وأوضح أن الهيئة أنشأت مطلع العام الماضي قسم المخزون الدوائي ليتم التركيز على الأمن الدوائي وتحديث آليات العمل لمنع استغلال هذه الظروف وضبط أي أدوية مزورة أو مضرة بالمواطن.

ودعا الدكتور محمد المداني موظفي الهيئة من مفتشين الرقابة وإداريين وفنيين إلى بذل المزيد من الجهود بالشراكة مع كل العاملين المهنيين في المجالات الدوائية.

من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عصام الرميمة، أن الرقابة والتفتيش تمثل 70 % من أعمال الهيئة.. معتبراً الرقابة والتفتيش العمود الفقري لعمل الهيئة.

بدوره شدد نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش الدكتور أكرم زبارة على أهمية أن تكون مخرجات الورشة دقيقة وتصب في خدمة العمل الرقابي والضبطي وترجمتها على ارض الواقع.

سبأ
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