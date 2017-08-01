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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:02:12م
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إفتتاح المعرض البيئي الأول بمحافظة حجة
[01/أغسطس/2017] حجة - سبأ:



افتتح وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم المعرض البيئي الأول تحت شعار "معا نحو بيئو نقية خالية من الملوثات".

تضمن المعرض الذي نظمه فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مؤسسة الإبداع للتنمية وأصدقاء الإتحاد العربي للشباب والبيئة، عدد من الأعمال الفنية والتشكيلية والحرف اليدوية المعبرة عن أهمية الحفاظ على البيئة.

وفي الإفتتاح أكد وكيل أول محافظة حجة أهمية العمل الطوعي خاصة ما يتعلق بالحفاظ على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث .. مشيدا بجهود القائمين في تنظيم المعرض الذي يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي نحو البيئة وأهمية الحفاظ عليها وحمايتها من الملوثات.

فيما أشار ممثل الإتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور همدان الهمداني إلى أهمية المعرض في تحفيز المجتمع للحفاظ على البيئة وكيفية الإستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها لخدمة البيئة .. مستعرضا أنشطة وبرامج الإتحاد خلال الفترة الماضية للحفاظ على البيئة .

حضر إفتتاح المعرض عدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة.

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