عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي







أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشكل انتهاكا للاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا يوم 15 يوليو 2015م.



وقالت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية إن اللجنة الإيرانية المراقبة لتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة عقدت في طهران اليوم اجتماعا برئاسة حسن روحاني وبحضور عدد من المسئولين الكبار، بهدف بحث مشروع قانون جديد صادق عليه المشرعون الأمريكيون ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران.



وأضافت الوكالة إن المشاركين في الاجتماع اطلعوا على تقارير صادرة عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن العقوبات الجديدة وتبعاتها المحتملة، وتوصلوا إلى الاستنتاج بأن هذه العقوبات تخالف الاتفاق النووي وتتطلب من إيران رد فعل "حاسم ومناسب وحكيم".



وطرحت اللجنة خطة تضم 16 بندا للرد الإيراني على "السياسات الأمريكية الاستفزازية"، ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس روحاني وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بمضمون هذه الخطة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، لوكالة (تسنيم) أن طهران قد تقدمت بشكوى إلى اللجنة المشتركة بين إيران والسداسية المعنية بالإشراف على تنفيذ خطة العمل الشاملة، وذلك بشأن مخالفة واشنطن للاتفاق النووي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران في يوليو الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي الذي توّجت به المفاوضات الماراثونية في فيينا أصبح على وشك الانهيار منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير المنصرم.



وكان ترامب قد أعرب أكثر من مرة أثناء فترة حملته الانتخابية امتعاضه من الاتفاق، وقال في الشهر الماضي إنه كان سيتهم طهران بانتهاك الصفقة النووية حتى قبل 6 أشهر، بالرغم من اعتراف الخارجية الأمريكية 3 مرات خلال هذه الفترة بالتزام السلطات الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة.



في المقابل، شددت طهران أكثر من مرة خلال هذه الفترة على أن رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران واستمرار واشنطن في اتخاذ خطوات عقابية بحقها يشكل مخالفة للاتفاق النووي ويهدد مستقبله.

سبأ [01/أغسطس/2017] طهران- سبأ:سبأ