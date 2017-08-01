محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية حول مناصرة وبناء السلام بصنعاء







بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول مناصرة وبناء السلام، ينظمها المركز الإعلامي للتنمية المستدامة وتستمر ثلاثة أيام.



يتلقى 15 صحفيا تم إختيارهم من بين 40 صحفيا تم تدريبهم من قبل شبكة إعلام السلام معارف حول كيفية تحقيق التأييد والحشد والمناصرة لقضايا السلام في اليمن وإكسابهم مهارات متقدمة في إستخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتعزيز بناء السلام في اليمن.



وأوضح المستشار الإعلامي للمركز الإعلامي للتنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط محمد أن هدف الدورة، رفع مهارات الصحفيين اليمنيين وأعضاء شبكة إعلام السلام في بناء السلام والحوار وكيفية حل الخلالفات بالوسائل الديمقراطية وتجنب العنف .



يذكر أن شبكة إعلام السلام التي تم إطلاقها في مايو الماضي من قبل المركز الإعلامي للتنمية ضمن مشروع نشر ثقافة السلام وتعزيز التحول السياسي في اليمن.

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ