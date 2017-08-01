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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 07:04:23م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيلان بشبوة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء ومثقفي بيحان وعسيلان شبوة بحضور وكيل المحافظة أحمد الحمزة.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
مصلحة الجمارك تعلن عن تمديد فترة التخفيض الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد العمل بالتخفيض الجمركي للسيارات والآلات والمعدات حتى 31 أغسطس 2017م.
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.
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  محلي
دورة تدريبية حول مناصرة وبناء السلام بصنعاء
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول مناصرة وبناء السلام، ينظمها المركز الإعلامي للتنمية المستدامة وتستمر ثلاثة أيام.

يتلقى 15 صحفيا تم إختيارهم من بين 40 صحفيا تم تدريبهم من قبل شبكة إعلام السلام معارف حول كيفية تحقيق التأييد والحشد والمناصرة لقضايا السلام في اليمن وإكسابهم مهارات متقدمة في إستخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتعزيز بناء السلام في اليمن.

وأوضح المستشار الإعلامي للمركز الإعلامي للتنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط محمد أن هدف الدورة، رفع مهارات الصحفيين اليمنيين وأعضاء شبكة إعلام السلام في بناء السلام والحوار وكيفية حل الخلالفات بالوسائل الديمقراطية وتجنب العنف .

يذكر أن شبكة إعلام السلام التي تم إطلاقها في مايو الماضي من قبل المركز الإعلامي للتنمية ضمن مشروع نشر ثقافة السلام وتعزيز التحول السياسي في اليمن.

سبأ
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