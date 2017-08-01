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  اقتصاد
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري
[01/أغسطس/2017] بروكسل- سبأ:



شهد الربع الثاني من العام الجاري نموا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 6ر0 في المائة حسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة (يوروستات) إلى أنه في الربع الأول من هذا العام، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5ر0 في المائة.

ومقارنة بالربع الثاني في عام 2016م، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 1ر2 في المائة في منطقة اليورو ، بعد زيادته بنسبة 9ر1 في المائة بالربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، يقل النمو في منطقة اليورو عن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تحقيق نمو بنسبة 6ر2 في المائة على أساس سنوي.

ويشهد العام الحالي نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا بأسرع وتيرة منذ 6 أعوام.

سبأ
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