محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع المعرفة القرائية والمهنية للعاطلين والنساء العاملات













بدأت مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال "ريادة " اليوم بصنعاء تدريب مدربين في إطار مشروع المعرفة القرائية والمهنية للشباب العاطلين والنساء العاملات على ريادة الأعمال.



ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات إلى التخفيف من الفقر وإكساب الفئات المستهدفة مهارات مهنية تلبي احتياجات السوق كريادة الأعمال والمهارات الشخصية ،والإدماج المالي للفئات المستهدفة عبر نشر ثقافة التعليم المالي ومنح تمويلات لمشروعات الشباب والنساء العاملات عبر مؤسسات التمويل الأصغر.



ويشمل المشروع الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الإسلامي ومنظمة أوبك والحكومة بـ 21مليون و400 ألف دولار محافظات الحديدة ،صنعاء ،لحج ،والمكلا بالشراكة مع وزارتي التعليم الفني والتربية والتعليم وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار.



ويستهدف الأطفال خارج المدارس من سن 9-15سنة وعددهم 9 الاف واليافعين والشباب من 16-30 سنة لعدد 4 الأف شاب وشابة، والنساء العاملات في الريف من 31 -50 سنة لعدد 4 الاف امرأة.



ووفقا لمؤسسة الأمل لريادة الأعمال يستهدف المشروع في مرحلته الأولى 540 متدربا في كلا من الحديدة والمكلا ،ويتضمن ثلاث مراحل هي التدريب المهني والتدريب على مفاهيم ريادة الأعمال والتمويل عبر مؤسسات التمويل الأصغر.

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ