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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية
[01/أغسطس/2017] سنغافورة- سبأ:



ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، واستمرار زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يكبح الأسعار.

وقد بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.32 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المائة عن سعر أحدث إغلاق.. وفتح الخام الأمريكي فوق 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو.

كما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52.85 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتا أو ما يعادل 0.25 في المائة.

وقد انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة 10 في المائة من مستوياتها المرتفعة المسجلة في آواخر مارس إلى 483.4 مليون برميل.

وعلى الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية، هناك مؤشرات على أن أسواق النفط العالمية ستظل تحظى بوفرة في الإمدادات مما يكبح زيادات أخرى في السعر.

سبأ
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