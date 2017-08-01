محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير التعليم الفني يتفقد سير الامتحانات بمعهد بغداد التقني بصنعاء







تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم بمعهد بغداد التقني في أمانة العاصمة سير الامتحانات النظرية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2016- 2017م.



واستمع نائب الوزير من عميد المعهد المهندس عبدالرزاق قيس ومشرفي الامتحانات والطلاب إلى شرح حول طبيعة الامتحانات وسير تنفيذها ، والاشكاليات التي يعاني منها الطلاب أثناء العام الدراسي.



وأشاد الحوالي بمستوى الانضباط الذي لمسه في المعهد والجهود المبذولة لإنجاح الامتحانات .. مؤكدا على ضرورة حل الاشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية ، وتوفير كل متطلباتها في كل المعاهد الفنية والتقنية.



وأكد حرص الوزارة على دعم جهود كل القائمين على المعاهد والعاملين فيها من أجل الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني وتحديث وتطوير العملية الإمتحانية بما يضمن تجويد المخرجات.



وكان ستة آلاف و112 طالب وطالبة بدأوا السبت الماضي خوض الامتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وجرى توزيعهم على 19 مركزا امتحانيا في 13 محافظة.



رافق نائب وزير التعليم الفني وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي ومدير عام الاختبارات بالوزارة عادل الخالدي.

سبأ [01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ