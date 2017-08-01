ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 05:31:34م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيلان بشبوة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء ومثقفي بيحان وعسيلان شبوة بحضور وكيل المحافظة أحمد الحمزة.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش الصعوبات التي تواجه شركة صافر
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، ضم قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري
تدشين مشروع المعرفة القرائية والمهنية للعاطلين والنساء العاملات
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية
البنك المركزي البريطاني يشهد أول إضراب منذ نصف قرن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء موسع للعلماء والخطباء والشخصيات الإجتماعية بعمران
[01/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران اليوم، لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية تحت شعار " التعبئة العامة لمواجهه العدوان مسؤولية الجميع ".

وفي اللقاء الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان .. أكد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس أهمية دور العلماء في التوعية المجتمعية بما يحاك ضد اليمن من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه وإستقراره، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لإفشالها .

وثمن موقف العلماء والدعاة والخطباء ووقوفهم إلى جانب الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي إرتكب جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني ودمر مقدراته وبناه التحتية .

فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم العلامة صالح الخولاني ضرورة توحيد الصفوف ولم الشمل ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية على الشعب اليمني .

وتطرق العلامة الخولاني إلى أهمية الدور المجتمعي في الحشد والتعبئة وتعزيز الجبهة الداخلية من خلال اللقاءات المستمرة لإفشال مخططات العدوان الرامية تدمير الوطن ونهب ثرواته ومقدراته.

فيما شدد العلامة علي العديني من محافظة عدن على أهمية التوعية المجتمعية بمخططات تحالف العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني ومواجهة الإشاعات والأكاذيب التي تبثها قوى الظلال والعدوان ومرتزقته .

وأكد أن جميع المكونات والقوى وأبناء الشعب اليمني في الشمال أو الجنوب في خندق واحد، ما يفرض على الجميع الحفاظ علي الأمن والإستقرار ورفد الجبهات بالمال والرجال.

بدوره أوضح خطيب جامع الصالح الشيخ علي المطري أن المعركة مع العدوان السعودي وتحالفه ومرتزقته قبل أن تكون عسكرية، هي معركة وعي وثقافة.

وأكد أن الإنتصار مرهون بزيادة مستوى الوعي الوطني لمختلف شرائح المجتمع بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف أمنه وإستقراره .. مشيدا بمستوى التماسك والترابط بين القوى والمكونات الداخلية التي ضربت أروع الأمثلة في الأخوة والتماسك لمواجهة العدوان.

من جهته حث العلامة مقبل الكدهي، العلماء والخطباء والمرشدين على القيام بدورهم في تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة العدوان وتحالفه السافر .. مؤكدا أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مؤامرات الأعداء والعمل على رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال.

ودعا بيان صادر عن اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الإجتماعية بعمران، كافة ابناء الشعب اليمني إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال وتفعيل مخرجات اللقاء الموسع لحكماء وعلماء اليمن.

وأدان البيان المجزرة البشعة التي إرتكبها مرتزقة العدوان بحماية إماراتية بذبح وقتل الأسرى ودفن البعض منهم أحياء .. داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التصدي لقوى الغزو والإحتلال ومرتزقة العدوان .

حضر اللقاء مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبدالله حسين البحيري ونخبة من كبار العلماء الأجلاء والشخصيات الإجتماعية ومدراء المكاتب التنفيذية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيلان بشبوة
تدشين مشروع المعرفة القرائية والمهنية للعاطلين والنساء العاملات
نائب وزير التعليم الفني يتفقد سير الامتحانات بمعهد بغداد التقني بصنعاء
الاتصالات: انقطاع خدمة الانترنت في خمس محافظات
المستشفى الجمهوري بحجة يسلم إدارة مركز معالجة الكوليرا لمنظمة الهجرة الدولية
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية عسيلان بشبوة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
وكيل محافظة صنعاء يتفقد العمل بالجمارك

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[01/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by