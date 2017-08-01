لقاء موسع للعلماء والخطباء والشخصيات الإجتماعية بعمران [01/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران اليوم، لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية تحت شعار " التعبئة العامة لمواجهه العدوان مسؤولية الجميع ".



وفي اللقاء الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان .. أكد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس أهمية دور العلماء في التوعية المجتمعية بما يحاك ضد اليمن من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه وإستقراره، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لإفشالها .



وثمن موقف العلماء والدعاة والخطباء ووقوفهم إلى جانب الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي إرتكب جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني ودمر مقدراته وبناه التحتية .



فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم العلامة صالح الخولاني ضرورة توحيد الصفوف ولم الشمل ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية على الشعب اليمني .



وتطرق العلامة الخولاني إلى أهمية الدور المجتمعي في الحشد والتعبئة وتعزيز الجبهة الداخلية من خلال اللقاءات المستمرة لإفشال مخططات العدوان الرامية تدمير الوطن ونهب ثرواته ومقدراته.



فيما شدد العلامة علي العديني من محافظة عدن على أهمية التوعية المجتمعية بمخططات تحالف العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني ومواجهة الإشاعات والأكاذيب التي تبثها قوى الظلال والعدوان ومرتزقته .



وأكد أن جميع المكونات والقوى وأبناء الشعب اليمني في الشمال أو الجنوب في خندق واحد، ما يفرض على الجميع الحفاظ علي الأمن والإستقرار ورفد الجبهات بالمال والرجال.



بدوره أوضح خطيب جامع الصالح الشيخ علي المطري أن المعركة مع العدوان السعودي وتحالفه ومرتزقته قبل أن تكون عسكرية، هي معركة وعي وثقافة.



وأكد أن الإنتصار مرهون بزيادة مستوى الوعي الوطني لمختلف شرائح المجتمع بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف أمنه وإستقراره .. مشيدا بمستوى التماسك والترابط بين القوى والمكونات الداخلية التي ضربت أروع الأمثلة في الأخوة والتماسك لمواجهة العدوان.



من جهته حث العلامة مقبل الكدهي، العلماء والخطباء والمرشدين على القيام بدورهم في تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة العدوان وتحالفه السافر .. مؤكدا أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مؤامرات الأعداء والعمل على رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال.



ودعا بيان صادر عن اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الإجتماعية بعمران، كافة ابناء الشعب اليمني إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال وتفعيل مخرجات اللقاء الموسع لحكماء وعلماء اليمن.



وأدان البيان المجزرة البشعة التي إرتكبها مرتزقة العدوان بحماية إماراتية بذبح وقتل الأسرى ودفن البعض منهم أحياء .. داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التصدي لقوى الغزو والإحتلال ومرتزقة العدوان .



حضر اللقاء مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبدالله حسين البحيري ونخبة من كبار العلماء الأجلاء والشخصيات الإجتماعية ومدراء المكاتب التنفيذية.

سبأ