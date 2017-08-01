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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 05:31:34م
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الاتصالات: انقطاع خدمة الانترنت في خمس محافظات
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أعلنت المؤسسة العامة الاتصالات، انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات في محافظات المهرة وشبوة وحضرموت ومأرب والجوف.

وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة العامة للاتصالات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انقطاع خدمة الانترنت في المحافظات المذكورة سببه تعرض كابل بحري للقطع.

وأشار المصدر إلى أن فرق فنية تابعة للمؤسسة العامة الاتصالات أصلحت القنوات الصوتية وأعادت خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة إلى طبيعتها.

ولفت المصدر إلى أن الفرق الفنية مازالت تعمل على إصلاح الكابل البحري لإعادة خدمة الانترنت في المحافظات الخمس وفي حال عدم تمكنها ستتواصل مع الشركة الخارجية المزودة للانترنت لإصلاح العطل وإعادة الخدمة لطبيعتها.
سبأ
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