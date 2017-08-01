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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 05:31:34م
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اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش الصعوبات التي تواجه شركة صافر
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، ضم قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
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  اقتصاد
اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش الصعوبات التي تواجه شركة صافر
[01/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، ضم قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.

جرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم، مناقشة الأوضاع بالشركة وسير العمل فيها والصعوبات التي تواجهها.

 وأكد الأجتماع على أهمية دور شركة صافر كأحد روافد الاقتصاد الوطني وضرورة معالجة الصعوبات التي تواجهها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

وأشار وزير النفط والمعادن إلى ضرورة تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات التي تواجه الشركة والحفاظ على مكانتها ودورها الاقتصادي الهام.

وأكد حرص قيادة الوزارة على حل الإشكاليات التي تواجه شركة صافر بالتعاون مع الجهات المعنية.
سبأ
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