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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 05:31:34م
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المستشفى الجمهوري بحجة يسلم إدارة مركز معالجة الكوليرا لمنظمة الهجرة الدولية
[01/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
سلمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم إدارة مركز معالجة الكوليرا بمدرسة هارون الرشيد لمنظمة الهجرة الدولية وذلك في إطار التعاون بين الهيئة والمنظمة.

وأشادت قيادة هيئة المستشفى الجمهوري بدور منظمة الهجرة الدولية كشريك في دعم القطاع الصحي .. معربة عن أملها في تعزيز جوانب التعاون بين الهيئة والمنظمة.

وثمنت جهود منظمة أطباء بلا حدود وما قدمته من أنشطة إنسانية وصحية للهيئة منذ ما يقارب العامين جراء ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم.

وأكدت قيادة الهيئة الحرص على تذليل أي صعوبات تواجه سير عمل منظمة الهجرة الدولية ... داعية المنظمات والهيئات الدولية إلى تقديم الدعم للقطاع الصحي بما يمكنه من مواجهة الكوليرا والحد من إنتشاره.

يذكر أن مركز معالجة الكوليرا بمدرسة هارون الرشيد أنشأ خلال الفترة الماضية بناءً على التعاون القائم بين هيئة المستشفى الجمهوري ومنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية وماقدمته من مساعدات في مكافحة الكوليرا .
سبأ
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