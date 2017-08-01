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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 01:37:08م
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  عربي ودولي
طيران العدو الصهيوني يجدد خروقاته للاجواء اللبنانية
[01/أغسطس/2017] بيروت – سبأ:
جدد طيران العدو الصهيوني اختراقاته للاجواء اللبنانية بتنفيذ طائراته الحربية طلعات فوق عدد من مناطق الجنوب .

وجاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام اليوم الثلاثاء "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 6,30 من يوم أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18,50 من فوق البلدة المذكورة".

واضاف البيان ان طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيراناً دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 23,15 من فوق البلدة المذكورة.

وتابع كما خرقت طائرة عدو مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، قبل ان تغادر الأجواء فجر اليوم من فوق بلدة رميش جنوب البلاد.
سبأ
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