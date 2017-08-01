صورة أرشيفية استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة [01/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:



استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قوات حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت النار على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن من أبناء مديرية رازح وإصابة آخر.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف الطريق العام ومزارع المواطنين بالمديرية.

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