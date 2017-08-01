ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 01:37:08م
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قوات حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. 
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
طيران العدو الصهيوني يجدد خروقاته للاجواء اللبنانية
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
دخول الحظر الروسي على الدبلوماسيين الامريكيين في موسكو حيز التنفيذ
مئات المستوطنين 870 مستوطناً يستبيحون المسجد الاقصى المبارك
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صورة أرشيفية
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قوات حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. 

 وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت النار على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن من أبناء مديرية رازح وإصابة آخر. 

 وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف الطريق العام ومزارع المواطنين بالمديرية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
وكيل محافظة صنعاء يتفقد العمل بالجمارك
إذاعة الحديدة تستنكر جريمة استهداف طاقم قناة المسيرة
صدور كتاب "اليمن من ربيع الثورة إلى خريف العدوان" يوثق التحولات الأخيرة في البلاد
إعلام الحديدة :إستهداف العدوان للطواقم الإعلامية هدفه التعتيم على جرائمه
مناقشة خطة برنامج الغذاء العالمي بمحافظة صنعاء
قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم بتعز
صحيفة "اليمن اليوم" تدين استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة
دورة للمتطوعين في مجال التثقيف الصحي بمديرية حبيش بإب
مناقشة أنشطة البرنامج الإنمائي في نزع الألغام ومخلفات العدوان بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[31/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by