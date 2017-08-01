استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في المتون بالجوف [01/أغسطس/2017] الجوف - سبأ:

استشهد مواطنان اثنان اليوم وأصيب ثالث من أسرة واحدة في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمديرية المتون في محافظة الجوف.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواطن صالح الحايك وابنته استشهدا وأصيب نجله بجروح خطيرة جراء استهداف منزلهم من قبل مرتزقة العدوان بقذيفة مدفعية .



وأشار المصدر إلى استمرار المرتزقة في استهداف القرى ومنازل المواطنين بمختلف الأسلحة ما يؤدي إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال .

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