دخول الحظر الروسي على الدبلوماسيين الامريكيين في موسكو حيز التنفيذ [01/أغسطس/2017] موسكو – سبأ:

دخل حظر السلطات الروسية الذي فرضته على استخدام السفارة الأمريكية المستودعات ومنازل الراحة الصيفية في ضواحي موسكو اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ .



وجاء الحظر رداً على مصادرة السلطات الأمريكية في نهاية عام 2016م عقارات دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة، فضلاً عن فرضها عقوبات جديدة ضد موسكو مؤخراً.



ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيسة المكتب الصحفي في السفارة الأمريكية في موسكو ماري أولسون قولها غن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يتمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من الوصول إلى بيوت الراحة الريفية التابعة للسفارة في سيريبريني بور بضواحي موسكو.



واضافت الدبلوماسية الامريكية إن السفارة ستناشد اليوم الثلاثاء المسئولين الروس حلّ هذه المسألة.

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