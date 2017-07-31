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مئات المستوطنين 870 مستوطناً يستبيحون المسجد الاقصى المبارك
[01/أغسطس/2017] القدس – سبأ:
إستباح المئات من عصابات المستوطنين اليهود صباح اليوم الثلاثاء المسجد الاقصى المبارك، فيما يتوقع وقوع إقتحامات للمسجد من قبل المستوطنين عقب صلاة ظهر اليوم بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) "إن 870 عنصراً من عصابات المستوطنين شرعت منذ ساعات الصباح باقتحامات واسعة للمسجد المبارك من باب المغاربة عبر مجموعات متوالية، وتُدنّس حرمة المسجد وقدسيته بجولات استفزازية ومشبوهة، وفي أحيان كثيرة بصلوات تلمودية صامتة، وايماءات وحركات، فضلاً عن تلقي شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى".

واضافت الوكالة نقلاً عن أحد حراس المسجد الأقصى "إن قوات الاحتلال أخرجت ستة عناصر من المستوطنين من المسجد الاقصى، واعتقلت ثلاثة منهم بعد أن خرجوا مع فلسطيني بسبب مشاجرات وقعت باب المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة".

وأضاف ان اقتحامات اليوم الواسعة تأتي مواصلة لاقتحامات يوم أمس وأول أمس، والتي يحتفل فيها المستوطنون بما يسمى ذكرى (خراب الهيكل) أو التاسع من آب العبري.

وكانت عصابات المستوطنين استباحت في ساعة متأخرة من ليلة أمس القدس القديمة واعتدت وهاجمت المواطنين وممتلكاتهم بحماية وحراسة قوات الاحتلال، في الوقت الذي دنّس فيه آلاف المستوطنين باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) بإقامة فعاليات وشعائر بهذه المناسبة التي تستهدف المسجد الأقصى ومكانته.

يذكر أن منظمات الهيكل المزعوم وجهت دعوات للمستوطنين لأوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى خلال اليوم وأمس وأول  أمس، لمناسبة ذكرى ما يسمى (خراب الهيكل) والمشاركة في فعاليات تنظمها هذه المنظمات بهذه المناسبة في باحة البراق والقدس القديمة، وفي البؤر الاستيطاني بمدينة القدس وبلدتها القديمة.
سبأ
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