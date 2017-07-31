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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
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الرئيس الصيني يؤكد إستعداد بلاده لمواجهة أي اجتياح قد تتعرض له
[01/أغسطس/2017] بكين – سبأ:
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ إستعداد بلاده لمواجهة أي اجتياح قد تتعرض له.

وقال الرئيس الصيني في خطاب القاه اليوم الثلاثاء في الذكرى الأ 90 لتأسيس جيش بلاده "إن الشعب الصيني مولع بالسلام.. لن نسعى ابداً إلى العدوان ولا إلى التوسع، لكننا واثقون من أن بمقدورنا الانتصار على أي اجتياح".

واضاف "لن ندع إطلاقاً أي شعب أو منظمة أو حزب سياسي يفصل اي جزء كان من الاراضي الصينية".

وتابع "يجب الا يتوقع اي كان أن نتجرع كاساً مرة تضر بمصالح سيادتنا أو أمننا أو نمونا".

وجاءت تحذيرات شي جينبينغ في وقت يسود التوتر منذ أكثر من شهر في منطقة حدودية في هضبة استراتيجية من جبال دوكلام التي تسميها الصين دونغلانغ في مثلث الحدود بين الهند والصين وبوتان وتتنازع السيادة عليها الدول الثلاث.

وأرسلت نيودلهي قوات إلى المنطقة لوقف أشغال باشرتها الصين لشق طريق تقول الهند إنها تتعدى من خلاله على اراضيها.

وتعتبر بكين المنطقة تابعة لها وتطالب برحيل القوات الهندية، وسبق أن تواجه البلدان في نزاع حدودي خاطف عام 1962م.
سبأ
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