إذاعة الحديدة تستنكر جريمة استهداف طاقم قناة المسيرة [01/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

استنكرت إذاعة الحديدة جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق طاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان بمديرية عسيلان محافظة شبوة .



وأوضحت الإذاعة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف العدوان لطاقم المسيرة و إصابة الزميلين حسين شوقي وكمال الكبسي يأتي ضمن سلسلة الجرائم البربرية لتحالف العدوان بحق الشعب اليمني .



وأشار البيان إلى أن العدوان تجرد من كل القيم والمبادئ و لن يتوانى في استهداف كل من ينقل الحقائق ويظهر بشاعة جرائمه وماخلّفه من تدمير واسع في الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء اليمن .

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