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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي الدكتور أبو بكر السقاف.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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إذاعة الحديدة تستنكر جريمة استهداف طاقم قناة المسيرة
[01/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
استنكرت إذاعة الحديدة جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق طاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان بمديرية عسيلان محافظة شبوة .

وأوضحت الإذاعة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف العدوان لطاقم المسيرة و إصابة الزميلين حسين شوقي وكمال الكبسي يأتي ضمن سلسلة الجرائم البربرية لتحالف العدوان بحق الشعب اليمني .

 وأشار البيان إلى أن العدوان تجرد من كل القيم والمبادئ و لن يتوانى في استهداف كل من ينقل الحقائق ويظهر بشاعة جرائمه وماخلّفه من تدمير واسع في الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء اليمن .
سبأ
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