رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية [01/أغسطس/2017] كاراكاس – سبأ:

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".



وقال مادورو في خطاب متلفز غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية لتحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة "لن أنصاع لأوامر إمبريالية" .. معتبراً ان العقوبات الامريكية ضده تعكس "العجز واليأس والحقد" تجاهه .



واضاف مادورو ساخراً باللغة الإنجليزية "سيد ترامب أنا فخور جدا"، وتابع كلامه بالعامية الإسبانية "هيا افعلها.. أنا مستهدف بعقوبات لأنني لا أنصاع لأوامر حكومات أجنبية".



كما اعتبر الرئيس الفنزويلي العقوبات الأمريكية "ردة فعل غاضبة لأن الشعب الفنزويلي ورئيسه قد عصوا أوامر تعليق الجمعية الوطنية التأسيسية (...) فليفرضوا العقوبات التي تحلو لهم، الشعب الفنزويلي قرر أن يكون حراً".



وكانت الولايات المتحدة وصفت مادورو بأنه "ديكتاتور" يهدد الديمقراطية في بلاده وفرضت عقوبات على أي ممتلكات محتملة له على أراضيها.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "بفرض العقوبات على مادورو، تظهر الولايات المتحدة بوضوح معارضتها لسياسات نظامه ودعمنا للشعب الفنزويلي الساعي لإعادة دولته إلى ديمقراطية كاملة ومزدهرة".



وكانت الولايات المتحدة نددت بشكل حازم الأحد، بانتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا، متوعدة باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد حكومة مادورو.

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