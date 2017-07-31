إستقرار أسعار الذهب عند 1269 دولار للاوقية [01/أغسطس/2017] بنجالورو – سبأ:

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما سجل أكبر مكسب شهري في خمسة أشهر في يوليو مدعوماً بتراجع الدولار والضبابية السياسية.



واستقر الذهب عند نحو 1268.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش.



وارتفع المعدن الأصفر 2.2 في المئة الشهر الماضي في أكبر زيادة شهرية منذ فبراير .



كما زاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1268.20 دولار للأوقية.



ويأتي ذلك مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو وحالة الضبابية تجاه مستقبل العملة الأمريكية .



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة 0.2 في المائة إلى 16.75 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر في الجلسة السابقة وارتفعت 1.3 في المائة في يوليو .

سبأ