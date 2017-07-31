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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي الدكتور أبو بكر السقاف.
رئيس فنزويلا يرفض العقوبات الامريكية ضده ويؤكد عدم إنصياعه لأوامر إمبريالية
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها ضده الولايات المتحدة غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية .. مؤكداً بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
إستقرار أسعار الذهب عند 1269 دولار للاوقية
[01/أغسطس/2017] بنجالورو – سبأ:
إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما سجل أكبر مكسب شهري في خمسة أشهر في يوليو مدعوماً بتراجع الدولار والضبابية السياسية.

واستقر الذهب عند نحو 1268.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش.

 وارتفع المعدن الأصفر 2.2 في المئة الشهر الماضي في أكبر زيادة شهرية منذ فبراير .

كما زاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1268.20 دولار للأوقية.

ويأتي ذلك مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو وحالة الضبابية تجاه مستقبل العملة الأمريكية .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة 0.2 في المائة إلى 16.75 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر في الجلسة السابقة وارتفعت 1.3 في المائة في يوليو .
سبأ
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