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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
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  عربي ودولي
إستشهاد 60 شخصاً جراء غارات لطيران ''التحالف الامريكي''على سورية
[01/أغسطس/2017] دمشق – سبأ:
أعلنت السلطات السورية اليوم الثلاثاء عن استشهاد 60 شخصاً جراء غارات شنها طيران "التحالف الامريكي" على عدد من القرى والبلدات في ريف محافظة دير الزور الشرقي خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية "أن طيرن التحالف الدولي المزعوم ضد تنظيم (داعش) اعتدى بعدة غارات على منازل المواطنين في مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور الشرقي".

واضافت المصادر "ان عدوان التحالف تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 60 شهيداً وعشرات الجرحى جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل".

واشارت الى ان مجزرة التحالف المزعوم الذي شكلته الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن جاءت بعد أقل من 48 ساعة على قصفه مشفى عائشة والنادى ودوار الشهداء بمدينة البوكمال والذي تسبب باستشهاد 6 مدنيين بينهم نساء واطفال واصابة 10 اخرين ووقوع اضرار مادية بالبنى التحتية.
سبأ
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