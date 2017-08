Taiz: Bombardement contre de rassemblements de mercenaires de l'agression [01/أغسطس/2017]

TAIZ, 01 Aout (SABA)-L'armée et les force populaires ont bombardé de rassemblement de mercenaires de l'agression saoudienne et leurs véhicules dans la zone de Dhouban, d'Haifan et de Moka au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé un rassemblement des mercenaires et leurs vehicule dans la zone d'Al-Harikiah et un autre rassemblement appartenant aux mercenaire à l'Est –Nord de Moka.

La source a ajoutée que l'armé et les forces populaires ont ciblé utilisant de roquettes de type de Katioucha apparentant aux mercenaires à Haifan, faisant de pertes matérielles et humaines parmi les rangs des mercenaires, ajoutant que les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires ont été tués par les feux de l'armée et des forces populaires à l'Ouest de Mont d'Alhan.



L'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre l'usine de cément à l'Ouest de la zone d'Al-Kamb au district de Makbanah.



AM





SABA