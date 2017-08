Meurtre de quatre mercenaires et destruction d'un véhicule militaire y appartenant [01/أغسطس/2017]

SHABWAH, 01 Aout (SABA)—Quatre mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et un vehicule militaire y appartenant a été détruit par les héros de l'armée et des forces populaires au district d'Ousilan au gouvernorat de Shabwah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unîtes de l'armée et des forces populaires ont attaquée des sites appartenant aux mercenaires de l'agression au désert d'Ousilant, affirmant le meurtre de quatre mercenaires et la destruction d'un vehicule y appartenant, ainsi que la saisie d'une quantité des armes.



